В Харькове случилась жесткая авария

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке ул.Академика Павлова и пер.Конюшенного.

"Mitsubishi Grandis ехал со стороны центра, VW Golf поворачивал налево с Академика на Конюшенный. Кто кого не пропустил, будет разбираться следствие, но, по словам свидетелей, Golf должен был уступить Грандису", - пишут свидетели аварии.

Машины значительно повреждены, а один из автомобилей снес столб с дорожным знаком и светофором.

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Кадры опубликовали очевидцы в соцсети.

Молодые люди забрались на крышу здания по улице Сумской и у ее края и начали махать прохожим.

"Молодежь забралась на крышу здания в начале Сумской и там гасится. Сейчас накидаются и потопают на площадь Поэзии, спустятся за слабоалкоголкой и до 4 утра будут бухать на Земельном банке", - пишут очевидцы.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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