В Харькове случилась жесткая авария
По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке ул.Академика Павлова и пер.Конюшенного.
"Mitsubishi Grandis ехал со стороны центра, VW Golf поворачивал налево с Академика на Конюшенный. Кто кого не пропустил, будет разбираться следствие, но, по словам свидетелей, Golf должен был уступить Грандису", - пишут свидетели аварии.
Машины значительно повреждены, а один из автомобилей снес столб с дорожным знаком и светофором.
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Кадры опубликовали очевидцы в соцсети.
Молодые люди забрались на крышу здания по улице Сумской и у ее края и начали махать прохожим.
"Молодежь забралась на крышу здания в начале Сумской и там гасится. Сейчас накидаются и потопают на площадь Поэзии, спустятся за слабоалкоголкой и до 4 утра будут бухать на Земельном банке", - пишут очевидцы.
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