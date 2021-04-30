В Харькове ушел из жизни директор государственного музыкального лицея
Об этом сообщается на сайте Харьковской областной филармонии.
"Сегодня скоропостижно скончался директор Харьковского государственного музыкального лицея, Почетный гражданин города Харькова, прекрасный педагог и музыкант Валерий Николаевич Алтухов. Всю жизнь он посвятил музыке и воспитанию талантливых учеников", — сообщили на сайте.
Валерий Алтухов пользовался авторитетом у коллег, был членом жюри многих музыкальных фестивалей.
Заслуженный деятель искусств Украины (1996). Почетный гражданин города Харькова (2017), профессор (2011).
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Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.
Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.
Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.
Похоронят Валерия Куцевляка 30 апреля.
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