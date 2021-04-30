В Харькове ушел из жизни директор государственного музыкального лицея

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной филармонии.

"Сегодня скоропостижно скончался директор Харьковского государственного музыкального лицея, Почетный гражданин города Харькова, прекрасный педагог и музыкант Валерий Николаевич Алтухов. Всю жизнь он посвятил музыке и воспитанию талантливых учеников", — сообщили на сайте.

Валерий Алтухов пользовался авторитетом у коллег, был членом жюри многих музыкальных фестивалей.

Заслуженный деятель искусств Украины (1996). Почетный гражданин города Харькова (2017), профессор (2011).

Ранее мы писали, что остановилось сердце известного харьковского врача.

Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.

Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.

Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.

Похоронят Валерия Куцевляка 30 апреля.

В 12.00 начнется панихида в Свято-Ольгинском храме на территории 17-й больницы на пр. Московском. В 13.30 - погребение на 13-м кладбище на ул. Пушкинской.

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