В Харькове ушел из жизни директор государственного музыкального лицея

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной филармонии.

"Сегодня скоропостижно скончался директор Харьковского государственного музыкального лицея, Почетный гражданин города Харькова, прекрасный педагог и музыкант Валерий Николаевич Алтухов. Всю жизнь он посвятил музыке и воспитанию талантливых учеников", — сообщили на сайте.

Валерий Алтухов пользовался авторитетом у коллег, был членом жюри многих музыкальных фестивалей.

Заслуженный деятель искусств Украины (1996). Почетный гражданин города Харькова (2017), профессор (2011).

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Ранее мы писали, что остановилось сердце известного харьковского врача.

Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.

Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.

Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.

Похоронят Валерия Куцевляка 30 апреля.

В 12.00 начнется панихида в Свято-Ольгинском храме на территории 17-й больницы на пр. Московском. В 13.30 - погребение на 13-м кладбище на ул. Пушкинской.

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