В Харькове авто влетело в стену дома
Авария произошла вечером 29 апреля на проспекте Юбилейном.
"На Юбилейном, 38в дама в приподнятом настроении впилила свой Hyundai в жилой дом", - пишут свидетели ДТП.
На фото видно, что машина получила значительные повреждения - капот авто сильно деформировало.
Официальная информация уточняется.
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Ранее мы писали, что под Харьковом пропал дедушка.
В полицию обратилась невестка 85-летнего мужчины и рассказала, что ее свекор страдает потерей памяти, около 7:00 он ушел из дома и не вернулся.
Правоохранители начали поиски.
Уже через несколько часов полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.
Мужчину доставили домой и провели беседу с его родственниками.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".