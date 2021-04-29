В Харькове воткнули топор в крышу автомобиля
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Очередной случай вандализма с использованием топора произошел на проспекте Юбилейном.
Неизвестный или неизвестные воткнули топор в крышу автомобиля, припаркованного на этом проспекте возле дома №84.
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Стоит отметить, что в мае 2017 года уже происходило подобное, тогда на бульваре Юрьева неизвестный воткнул топор в капот “Тойоты”.
Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
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Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.
Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.
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