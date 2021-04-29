Из Харькова будет курсировать поезд в Бердянск
Расписание движения поезда опубликовали на сайте "Укрзалізниці".
Поезд №261 будет отправляться по нечетным дням, почти за десять часов он довезет харьковчан до Азовского моря.
Поезд отправится из Харькова в 21:53 и прибудет в Бердянск в 07:27. Он будет делать остановки в Лозовой, Павлограде, Запорожье и Токмаке.
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