В Харькове пенсионеры будут получать выплаты по новому

С сентября 2021 года изменится порядок получения пенсий, теперь выплаты пенсионерам переведут на банковские карты, передает «Вечерний Харьков».

"Будем направлять пенсионерам письма с разъяснениями, чтобы люди открывали счета в отделениях тех банков, которые им больше нравятся, а с 1 сентября уже начнем переводить всех пенсионеров на получение пенсии через банковские учреждения, с которыми у Пенсионного фонда есть договор", - сообщила заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Татьяна Пипченко.

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Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».

Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,

Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.

Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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