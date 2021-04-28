Харьковская скорая застряла в яме

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и катастроф.

В Купянском районе Харьковской области машина скорой помощи, на которой медики везли в больницу пациента, застряла в огромной яме.

“На помощь медикам пришли рядовые и, к счастью, ответственные и добрые люди, которые остановились и с помощью собственного троса помогли автомобилю выехать из ямы”, – сообщили медики.

Раньше мы писали, что маленькая харьковчанка отравилась чадным газом во время пожара.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В одной из комнат на втором этаже двухэтажного здания горели домашние вещи и перекрытие на площади 20 кв. м.

Спасатели вывели на улицу 15 жителей дома, 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги.

Шестилетняя девочка отравилась угарным газом.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Причина пожара выясняется.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".