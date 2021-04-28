Харьковская скорая застряла в яме
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и катастроф.
В Купянском районе Харьковской области машина скорой помощи, на которой медики везли в больницу пациента, застряла в огромной яме.
“На помощь медикам пришли рядовые и, к счастью, ответственные и добрые люди, которые остановились и с помощью собственного троса помогли автомобилю выехать из ямы”, – сообщили медики.
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Спасатели вывели на улицу 15 жителей дома, 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги.
Шестилетняя девочка отравилась угарным газом.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Причина пожара выясняется.
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