Харьковчане игнорируют оплату коммунальных услуг
Как
По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность потребителей за газ составила 2,7 млрд грн.
Почти у 70 тысяч абонентов задолженность за потребленный газ превышает 3000 грн. Свыше 22 тысяч клиентов компании не платят за газ более трех месяцев.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Каменских показала, чем занимается с Потапом в спальне после долгой разлуки: "И без детей? Уже ведь..."
Дорофеева в открытых нарядах показала новый имидж, удивив сходством с Лободой: "Какая же огненная Надюха"
Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент"
У украинцев хотят отнимать наследство, что известно о новых правилах: "Нужно будет оплачивать..."
Больше всего должников проживает в Харьковском районе.
Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.
Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".