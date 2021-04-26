Харьковчане игнорируют оплату коммунальных услуг

Как сообщили в ООО "Харьковгаз сбыт", за год сумма долга увеличилась на 183 млн грн.

По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность потребителей за газ составила 2,7 млрд грн.

Почти у 70 тысяч абонентов задолженность за потребленный газ превышает 3000 грн. Свыше 22 тысяч клиентов компании не платят за газ более трех месяцев.

Больше всего должников проживает в Харьковском районе.

Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.

Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".