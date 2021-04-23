Погода на Харьковщине резко ухудшится
С 24 апреля на Харьковщине прогнозируют ночные заморозки, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.
«Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса», — сообщили в ГСЧС.
В южных и в центральных областях 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы.
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Кроме того мы писали, что патрульные в Харькове ночью задержали 6 человек.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Среди задержанных оказался наркозакладчик.
У мужчины обнаружили 11 пакетиков с наркосодержащим веществом.
Задержанного передали оперативникам.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".