В Харькове в среду 21 апреля в 14:25 завоют сирены

Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений.

В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.

Во время плановой технической проверки сохраняйте спокойствие и продолжайте свои дела.

Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.

Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.

В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.

"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.

Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.