В Харькове из окна на 7 этаже выбросился мужчина

Как сообщили очевидцы в телеграм-канале Харьков Life, инцидент произошел 15 апреля. Из окна дома по проспекту Победы, 65 выбросился мужчина - от полученных травм он скончался на месте.

По неподтвержденным данным, у мужчины была наркотическая зависимость.

В пресс-службе обуправления Нацполиции подтвердили информацию о гибели мужчины.

"Погибший - 36-летний мужчина. Он выбросился из окна своей квартиры на 7 этаже. На теле никаких следов насильственной смерти не обнаружено", - отметили в полиции.

Инцидент квалифицировали по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".