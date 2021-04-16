На Харьковщине мошенник выманил у жертв более 7 тыс. долларов

Сообщено о подозрении 22-летнему мужчине по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины), передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Аферист сообщал телефону жителям Богодухова, что их родственники попали в полицию за совершение уголовного преступления - для "решения вопроса", якобы необходимо передать деньги. Пострадавшие соглашались и отдавали большие суммы.

Зафиксированно, что мошенник получил от двух потерпевших 6450 долларов и 28 тыс. грн соответственно.

Парня задержали, суд избрал подозреваемому максимальную возможную меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того мы писали, что под Харьковом закрывают детские сады.

Соответствующее решение было принято вчера, 15 апреля, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения, из-за увеличения количества больных ковидом.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.