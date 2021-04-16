На Харьковщине мошенник выманил у жертв более 7 тыс. долларов
Сообщено о подозрении 22-летнему мужчине по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины), передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Аферист сообщал телефону жителям Богодухова, что их родственники попали в полицию за совершение уголовного преступления - для "решения вопроса", якобы необходимо передать деньги. Пострадавшие соглашались и отдавали большие суммы.
Зафиксированно, что мошенник получил от двух потерпевших 6450 долларов и 28 тыс. грн соответственно.
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