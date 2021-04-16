Под Харьковом ночью 16 апреля случилось смертельная авария

Об этом пишет"Харьков ХС".

Авария произошла на выезде из Чугуева, возле Башкировки - не разминулись ВАЗ 2106 и Renault logan.

"Пассажиров Рено и пассажира ВАЗа увезли на скорой. Водитель Жигулей, к сожалению, скончался на месте", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция.

Кроме того мы писали, что под Харьковом закрывают детские сады

Соответствующее решение было принято вчера, 15 апреля, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения, из-за увеличения количества больных ковидом.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.