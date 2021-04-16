Под Харьковом ночью 16 апреля случилось смертельная авария
Об этом пишет"Харьков ХС".
Авария произошла на выезде из Чугуева, возле Башкировки - не разминулись ВАЗ 2106 и Renault logan.
"Пассажиров Рено и пассажира ВАЗа увезли на скорой. Водитель Жигулей, к сожалению, скончался на месте", - говорится в сообщении.
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На месте работает полиция.
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