Двое юных парней напали на харьковчанина
Об этом сообщили в пресс-службе “главка”.
По словам врачей, в медучреждение доставили мужчину с травмой головы. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых - ими оказались двое жителей Донецкой области — братья 15 и 22 лет. Молодые люди снимали жилье в Лозовой.
По словам полицейских парни признались в том, что они напали местного жителя, ударили его тяжелым предметом по голове, отобрали мобильный телефон и скрылись.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…»
"Холостячка" Мишина уехала от Эллерта за тысячи километров, показав свой новый дом: "До сих пор не могу отойти..."
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая
Теперь парням светит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
К слову, на Салтовке на дороге произошло ЧП.
На проспекте Льва Ландау на дороге рассыпались кирпичи. Очевидцы рассказали в сети, что кирпичи усеяли проезжую часть в районе перекрестка с Салтовским шоссе.
Водителям пришлось объезжать данный участок.
"У какого-то сверх разума высыпался кирпич прямо на проезжую часть и он решил оставить это на дороге ... Будьте осторожны братишки", - пишет автор публикации.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.