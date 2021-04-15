Двое юных парней напали на харьковчанина

Об этом сообщили в пресс-службе “главка”.

По словам врачей, в медучреждение доставили мужчину с травмой головы. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых - ими оказались двое жителей Донецкой области — братья 15 и 22 лет. Молодые люди снимали жилье в Лозовой.

По словам полицейских парни признались в том, что они напали местного жителя, ударили его тяжелым предметом по голове, отобрали мобильный телефон и скрылись.

Теперь парням светит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

К слову, на Салтовке на дороге произошло ЧП.

На проспекте Льва Ландау на дороге рассыпались кирпичи. Очевидцы рассказали в сети, что кирпичи усеяли проезжую часть в районе перекрестка с Салтовским шоссе.

Водителям пришлось объезжать данный участок.

"У какого-то сверх разума высыпался кирпич прямо на проезжую часть и он решил оставить это на дороге ... Будьте осторожны братишки", - пишет автор публикации.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.