В Харькове потратят на гирлянду и фонтан миллионы гривен
Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.
Власти Харькова планируют потратить более шести миллионов гривен на ремонт фонтана возле Дворца Спорта и покупку комплектов гирлянды.
Так, реконструкция Олимпийского фонтана на проспекте Петра Григоренко обойдется харьковчанам в 4,5 миллиона гривен бюджетных средств, а 24 комплекта светового оборудования для парка Шевченко - в 1,6 миллиона.
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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.
«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.
Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.