Более двадцати жителей Харьковской области умерли от ковида всего за сутки

Об этом сообщили в системе мониторинга распространения коронавируса.

По состоянию на 14 апреля в Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 2283 смерти от коронавируса.

За сутки после осложнений от коронавируса умерли 23 жителя Харьковской области.

Кроме того мы писали, что в Харькове уже несколько дней ищут женщину.

Женщина еще 12 апреля вышла из дома на проспекте Гагарина и пропала.

Пенсионерка была одета в синий пуховик, черные штаны и синюю шапку, обута в черные сапоги-дутики. Особая примета – родинка на лице. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Людмилы, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или 102.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.