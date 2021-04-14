Более двадцати жителей Харьковской области умерли от ковида всего за сутки
Об этом сообщили в системе мониторинга распространения коронавируса.
По состоянию на 14 апреля в Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 2283 смерти от коронавируса.
За сутки после осложнений от коронавируса умерли 23 жителя Харьковской области.
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Кроме того мы писали, что в Харькове уже несколько дней ищут женщину.
Женщина еще 12 апреля вышла из дома на проспекте Гагарина и пропала.
Пенсионерка была одета в синий пуховик, черные штаны и синюю шапку, обута в черные сапоги-дутики. Особая примета – родинка на лице. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Людмилы, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или 102.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.