На Харьковщине произошла трагедия
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
В поселке Краснопавловка Лозовского района поезд «Николаев - Харьков» наехал на мужчину.
По предварительным данным, мужчина переходил через рельсы в неположенном месте и не реагировал на неоднократные сигналы поезда.
"От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибший - 63-летний житель поселка Краснопавловка. Задержка движения составила 1 час 50 минут", - отметили в Нацполиции.
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Ранее мы писали, что в Харьковском парке потерялась трехлетняя девочка.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Происшествие случилось вечером 12 апреля.
С девочкой в парке гуляла мама и потеряла ее.
Патрульные вместе с охраной сада имени Шевченко бросились искать девочку и оперативно нашли ее.
Ребенку подарили мягкую игрушку, а с мамой провели разъяснительную беседу.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.