На Харьковщине произошла трагедия

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

В поселке Краснопавловка Лозовского района поезд «Николаев - Харьков» наехал на мужчину.

По предварительным данным, мужчина переходил через рельсы в неположенном месте и не реагировал на неоднократные сигналы поезда.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибший - 63-летний житель поселка Краснопавловка. Задержка движения составила 1 час 50 минут", - отметили в Нацполиции.

Ранее мы писали, что в Харьковском парке потерялась трехлетняя девочка.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Происшествие случилось вечером 12 апреля.

С девочкой в парке гуляла мама и потеряла ее.

Патрульные вместе с охраной сада имени Шевченко бросились искать девочку и оперативно нашли ее.

Ребенку подарили мягкую игрушку, а с мамой провели разъяснительную беседу.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.