На Харьковщине телефонный мошенник терроризировал пенсионеров
В Богодуховский райотдел полиции обратилась 56-летняя женщина и заявила, что неизвестный завладел деньгами ее 83-летней матери.
Так, злоумышленник позвонил пожилой женщине и сказал, что якобы ее дочь виновна в совершении ДТП. И для того, чтобы ее не посадили за решетку - нужны деньги.
Бабушка отдала аферисту большую сумму, чтобы якобы помочь дочери.
Силовикам удалось обнаружить и задержать 22-летнего жителя Чугуевского района и его сообщницу.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Участница шоу "Маска" рухнула на колени перед Данилко и Поляковой, Остапчук обомлел: "Там точно..."
Кароль в бесстыжем наряде отругали за сомнительный эксперимент, чувствуется влияние Балана: "Черти что!"
Булитко из "Дизель шоу" разделась ради сочных кадров в душевой, удивив откровением: "Так и манили..."
Шоптенко из "Танців з зірками" трагически потеряла самого родного человека: "Сгорела на глазах"
Они действовали по схеме “ваш родственник попал в полицию”.
В полиции рассказали, что мошенник может быть причастен к присвоению 6 тыс. долларов.
Теперь мошеннику грозит то 3 лет лишения свободы.
Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.
О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.
По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Женщина отметила, что девочка не разговаривает.
Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.
Девочку вернули матери.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.