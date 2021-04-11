На Харьковщине телефонный мошенник терроризировал пенсионеров

В Богодуховский райотдел полиции обратилась 56-летняя женщина и заявила, что неизвестный завладел деньгами ее 83-летней матери.

Так, злоумышленник позвонил пожилой женщине и сказал, что якобы ее дочь виновна в совершении ДТП. И для того, чтобы ее не посадили за решетку - нужны деньги.

Бабушка отдала аферисту большую сумму, чтобы якобы помочь дочери.

Силовикам удалось обнаружить и задержать 22-летнего жителя Чугуевского района и его сообщницу.

Они действовали по схеме “ваш родственник попал в полицию”.

В полиции рассказали, что мошенник может быть причастен к присвоению 6 тыс. долларов.

Теперь мошеннику грозит то 3 лет лишения свободы.

Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.

О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.

По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Женщина отметила, что девочка не разговаривает.

Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.

Девочку вернули матери.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.