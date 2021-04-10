На Харьковщине пенсионер убил одноклассника

Об этом сообщили "Чрезвычайные новости".

Так, харьковчанин позвал друга в гости на дачу, чтобы отпраздновать приход весны.

Между мужчинами вспыхнула ссора в результате которой хозяин дома забил второго лопатой.

После этого он спрятал тело в погреб.

В полицию обратились родственники убитого, так как они не могли к нему дозвониться.

Полицейские опросили соседей и вышли на очень странного мужчину, который заметно нервничал - во время обыска его дачи нашли труп пропавшего мужчины.

Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля.

В Харькове будет запрещено:

посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);

работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;

деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

В Харькове будет разрешено:

работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;

работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.