На Харьковщине пенсионер убил одноклассника
Об этом сообщили "Чрезвычайные новости".
Так, харьковчанин позвал друга в гости на дачу, чтобы отпраздновать приход весны.
Между мужчинами вспыхнула ссора в результате которой хозяин дома забил второго лопатой.
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После этого он спрятал тело в погреб.
В полицию обратились родственники убитого, так как они не могли к нему дозвониться.
Полицейские опросили соседей и вышли на очень странного мужчину, который заметно нервничал - во время обыска его дачи нашли труп пропавшего мужчины.
Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начнут действовать с 11 апреля.
В Харькове будет запрещено:
- посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
В Харькове будет разрешено:
- работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
- работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.