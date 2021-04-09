В Харьковской области мужчину задержали пограничники из-за дочери

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, в пункт пропуска «Гоптовка» мужчина прибыл вместе со своей 21-летней дочерью, гражданкой РФ.

Оказалось, что девушка превысила разрешенные сроки пребывания в Украине во время прошлых визитов.

Чтобы пограничники "не заметили" данного факта, мужчина предложил военнослужащим 100 долларов США.

Пограничники сообщили о случившемся в Нацполицию. Теперь мужчине инкриминируют ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

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