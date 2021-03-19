У 31-летней харьковчанки изъяли 100 граммов запрещенных веществ

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Женщина объяснила, что работает «закладчиком» на Интернет-магазин. Пакет с амфетамином, который у нее нашли, она получила через «закладку». По указанию администратора магазина харьковчанка должна была сделать «закладки» с наркотиком.

Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.

Следственным отделом полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч.3 ст. 309.

Ранее мы писали, что на 81 году жизни скончался легендарный харьковчанин - доктор физико-математических наук Анатолий Бых.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

Педагогическую деятельность профессор Бых начал в 1966 году. Он читал несколько курсов, а также разработал и внедрил новые - оптоэлектроника, физические основы функциональной электроники.

Принимал активное участие в создании первой в Украине специальности - электронная медицинская аппаратура. С 1996 по 2017 год был заведующим кафедрой первой в Украине специальности "Биомедицинская инженерия".

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".