У 31-летней харьковчанки изъяли 100 граммов запрещенных веществ
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
Женщина объяснила, что работает «закладчиком» на Интернет-магазин. Пакет с амфетамином, который у нее нашли, она получила через «закладку». По указанию администратора магазина харьковчанка должна была сделать «закладки» с наркотиком.
Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.
Следственным отделом полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч.3 ст. 309.
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Ранее мы писали, что на 81 году жизни скончался легендарный харьковчанин - доктор физико-математических наук Анатолий Бых.
Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.
Педагогическую деятельность профессор Бых начал в 1966 году. Он читал несколько курсов, а также разработал и внедрил новые - оптоэлектроника, физические основы функциональной электроники.
Принимал активное участие в создании первой в Украине специальности - электронная медицинская аппаратура. С 1996 по 2017 год был заведующим кафедрой первой в Украине специальности "Биомедицинская инженерия".
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".