В доме харьковчанина обнаружили опасные для жизни растения
Противозаконным бизнесом занимались трое харьковчан - они выращивали коноплю в горшках для цветов, после этого продавали ее в Интернете.
Следователи установили, что нарколабораторию устроил на балконе своей квартиры 34-летний горожанин. Мужчина установил для растений лампы освещения, вентиляторы, приборы для измерения температуры и влажности воздуха, оборудовал капельный полив.
Коноплю вместе с оборудованием изъяли правоохранители во время обыска в квартире злоумышленника.
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«В ходе предварительного осмотра мобильного телефона установлено, что мужчина является администратором нескольких телеграмм-каналов, на которые подписаны почти 57 тыс. участников. Ориентировочный оборот денежных средств составлял около 130 тыс. гривен. Деятельность указанных каналов полностью блокирована», - говорится в официальном сообщении Нацполиции.
Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".