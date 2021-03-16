В доме харьковчанина обнаружили опасные для жизни растения

Противозаконным бизнесом занимались трое харьковчан - они выращивали коноплю в горшках для цветов, после этого продавали ее в Интернете.

Следователи установили, что нарколабораторию устроил на балконе своей квартиры 34-летний горожанин. Мужчина установил для растений лампы освещения, вентиляторы, приборы для измерения температуры и влажности воздуха, оборудовал капельный полив.

Коноплю вместе с оборудованием изъяли правоохранители во время обыска в квартире злоумышленника.

«В ходе предварительного осмотра мобильного телефона установлено, что мужчина является администратором нескольких телеграмм-каналов, на которые подписаны почти 57 тыс. участников. Ориентировочный оборот денежных средств составлял около 130 тыс. гривен. Деятельность указанных каналов полностью блокирована», - говорится в официальном сообщении Нацполиции.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".