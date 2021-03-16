Больше десяти харьковчан за сутки умерли от коронавируса

Такие данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса на сайте СНБО.

Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 596 случаев коронавирусной инфекции. 408- болеет, 12 - скончались, выздоровело-176.



С начала пандемии коронавирус выявили у 90 760 жителей области, за сутки - у 596. Выздоровели 79 872 пациента (176 новых выздоровлений), все еще болеют - 9155.

Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач

Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.

Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.

"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.

Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".