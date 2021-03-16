Больше десяти харьковчан за сутки умерли от коронавируса
Такие данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса на сайте СНБО.
Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 596 случаев коронавирусной инфекции. 408- болеет, 12 - скончались, выздоровело-176.
С начала пандемии коронавирус выявили у 90 760 жителей области, за сутки - у 596. Выздоровели 79 872 пациента (176 новых выздоровлений), все еще болеют - 9155.
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Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач
Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.
Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.
"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.
Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".