В Харькове пропавшего на праздник мужчину нашли

8 марта пропал Владимир Сорокин из Чугуевского района. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

70-летний житель села Зарожное ушел от друзей в направлении дома, но не вернулся. Мужчина был одет в серую куртку с капюшоном, брюки цвета хаки и черную шапку, обут в черные зимние резиновые калоши.

Сегодня, 15 марта, появилась информация от волонтеров, что, к сожалению, мужчину нашли мертвым.

Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.

59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.

Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.

После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.

Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".