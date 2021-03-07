В Харьковской области вирус не сбавляет обороты

Как сообщается на сайте СНБО Украины, по состоянию на 7 марта в Харьковской области зафиксировано 86 489 случаев заболевания COVID-19.

По данным СНБО, за последние сутки вирус подхватили 362 человека. От болезни умерли 1642 человека, 6 из них — за последние сутки.

На сегодняшний день болеет 7011 человек, выздоровели 77836 человек, 140 из них — за последние сутки.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.