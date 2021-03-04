Под Харьковом вспыхнул сильный пожар
Огонь быстро набрал внушительных размеров и распространился на жилой дом.
На момент прибытия оперативных отделений пожарно-спасательной службы, из окон дома и кухни вырывалось пламя. Крыша также полностью был охвачена огнем. Общая площадь пожара составляла около 200 кв.м, передает "Харьков 1".
Сейчас продолжается ликвидация, пострадавших нет.
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По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.
Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.
Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.
Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.
Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.