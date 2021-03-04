Под Харьковом вспыхнул сильный пожар

Огонь быстро набрал внушительных размеров и распространился на жилой дом.

На момент прибытия оперативных отделений пожарно-спасательной службы, из окон дома и кухни вырывалось пламя. Крыша также полностью был охвачена огнем. Общая площадь пожара составляла около 200 кв.м, передает "Харьков 1".

Сейчас продолжается ликвидация, пострадавших нет.

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

Полностью раздетая "Холостячка" Ксения Мишина приняла душ и раскрыла свой секрет: "Я регулярно..."

Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"

Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!»

Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"
Показать еще

По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.

Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.

Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.

зарплата, украинцы, деньги

Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.