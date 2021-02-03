В медучреждениях Харьковской области на лечении находятся 1226 пациентов с коронавирусом
Об этом заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Геннадий Бондарчук.
С начала в области пандемии COVID-19 обнаружено 78 366 больных, 70 649 человек выздоровели, 1396 умерли.
Сейчас в больницах области свободны 3550 коек, коэффициент заполняемости койко-мест составляет 25,6%.
При этом 117 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, 62 — на ИВЛ.
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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
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"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
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