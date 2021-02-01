В Харькове на Салтовке неправильно припаркованый автомобиль заблокировали мусорными баками
В сети люди одобряют подобные методы воздействия.
"И это правильное решение от коммунальщиков!" - пишут люди.
Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
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Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.
1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.
Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.
“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".