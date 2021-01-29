В Харькове на машину упал столб

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На Алексеевке на машину рухнул столб.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пр. Людвига Свободы, неподалеку от детской поликлиники.

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Информации о пострадавших нет, официальная информация проверяется.

Кроме того мы писали, что в Харькове трамвай сошел с рельсов

Происшествие случилось сегодня утром в районе ТРЦ «Французский бульвар».

Трамвай развернуло поперек рельсового полотна на ул. Академика Павлова, образовалась пробка из трамваев.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".