В Харькове на машину упал столб
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На Алексеевке на машину рухнул столб.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пр. Людвига Свободы, неподалеку от детской поликлиники.
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Информации о пострадавших нет, официальная информация проверяется.
Кроме того мы писали, что в Харькове трамвай сошел с рельсов
Происшествие случилось сегодня утром в районе ТРЦ «Французский бульвар».
Трамвай развернуло поперек рельсового полотна на ул. Академика Павлова, образовалась пробка из трамваев.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".