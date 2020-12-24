Адвокаты и семья Геннадия Кернеса будет настаивать в суде на его реабилитации по делу 2014 года
Об этом сообщил журналистам после церемонии прощания с харьковским мэром его адвокат Александр Гунченко, передает "Укринформ".
"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты возражают, потому что это не является реабилитирующим основанием", - отметил Гунченко.
Он сообщил, что семья и сторона защиты Геннадия Кернеса будут настаивать на суде по его реабилитации.
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"Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных", - резюмировал адвокат.
Кроме того мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес оставил завещание.
Об этом рассказал близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс.
Свое имущество Кернес разделил между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым.
"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".