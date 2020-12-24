Адвокаты и семья Геннадия Кернеса будет настаивать в суде на его реабилитации по делу 2014 года

Об этом сообщил журналистам после церемонии прощания с харьковским мэром его адвокат Александр Гунченко, передает "Укринформ".

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты возражают, потому что это не является реабилитирующим основанием", - отметил Гунченко.

Он сообщил, что семья и сторона защиты Геннадия Кернеса будут настаивать на суде по его реабилитации.