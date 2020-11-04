Харьковчанин, который не разговаривал на украинском языке, поехал на работу в Польшу и уже через пол года начал разговаривать на польском

Как передает Politeka.net, об этом в Фейсбуке написал журналист Михаил Ухман.

Кроме того, он рассказал об одесситке, которая уехала на работу в Италию и уже через два года она уже была женой местного сеньора и разговаривала на итальянском.

Когда ей кто-то звонил из Украины, она всем рассказывала: "было очень непросто, но я должна учить этот язык. Я же здесь живу, он же государственный".

"Кристина, голова твоя тупая, а то, что ты 28 лет жила в Украине и не разговаривала на украинском, тебя не волнует. Чудо итальянской лингвистики. Уважайте страну, в которой живете, как самого себя. Уважайте язык этой страны, потому что вы в ней живете. И она _ государственная. И уничтожайте врагов вашей страны, потому что они пришли в ваш дом", - возмутился Михаил.

"Политологи говорят, что успешной может быть только консалидированная нация. А украинцы, разделенные Языково, не будут успешными до тех пор, пока не перейдут все на украинскую, или пока не лишат русскоязычных жителей избирательных прав. Вот и думайте, нужно поднимать языковой вопрос, или нет", "Надоели уже эта тема. Говорите кто как хочет. Уважайте друг друга", "Заставлять никого не нужно. Следует создать для этого условия. Но это должно происходить на государственном уровне, а не только добровольная сомодеятельность. Да с нашим "добрым соседом" и в такое время это сложно. Сразу прибежит "защищать права" русскоязычных. К тому вопросу следует подойти мудро и с осторожностью. А со своей стороны мы можем хотя бы не переходить на русский в общении с русскоязычными украинцами", - пишут украинцы в сети.

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