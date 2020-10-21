В Харьковской области свекор жестоко расправился с бывшей невесткой

Мужчина выманил родственницу за город, остановился посреди дороги, будто машина сломалась.После чего нанес несколько ударов отверткой, одним из которых проткнул сердце, передают "Надзвичайні новини".

Оказывается, он так поступил из-за отказа женщины отдать ему на воспитание внука.

Осиротели двое парней-16 и 8 лет.

Ранее мы писали, что отец начал "отмазывать" сына, устроившего пьяное ДТП, в результате которого погибли два человека.

По предварительным данным полиции, водитель и пассажир внедорожника были пьяны.

Судя по видео из соцсетей, на место аварии сразу же приехал отец Дмитрия Габышева — Александр Габышев, передает "Харьков Live".

Он работал начальником отдела полиции в метрополитене, а потом заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В сети появилось видео, где Дмитрий Габышев утверждает, что не знает, кто был за рулем.

"Я не знаю, что произошло вообще, я не понимаю. Меня за рулем не было. Я за руль не сажусь, у меня прав нет. Кто ехал за рулем? Я за рулем не езжу уже год", — рассказал Дмитрий Габышев.

Отец попросил сына молчать: "сейчас ты разболтаешь, потом будут задавать вопросы, будут несостыковки, сейчас молчи".

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

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