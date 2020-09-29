На Харьковщине открыто уголовное дело против "двойника" мэра

Известно, что 62-летняя женщина за вознаграждение согласилась пойти на выборы “кандидатом-двойником” мэра Чугуева Галины Минаевой.

Чугуевский отдел полиции открыл уголовное дело в отношении Людмилы Минаевой, которая попыталась зарегистрироваться на выборах городского головы Чугуева.

Уголовное дело в отношении 62-летней женщины было открыто по заявлению местного жителя.

Ранее мы писали, что в Харькове полицейские задержали женщину, которая почти два года находилась в розыске.

В Харькове задержали злоумышленницу, которая с 2018 года разыскивалась за совершение преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество на сумму более 30 млн грн) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и была хорошо осведомленной о методах работы стражей порядка. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, она меняла адреса проживания в разных регионах Украины.

Сейчас ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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