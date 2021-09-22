На Харківщині чоловік облив обличчя жінки небезпечною речовиною
Про це йдеться в єдиному державному реєстрі судових рішень.
Інцидент стався на Харківщині влітку 2021 року. Між чоловіком і жінкою раптово виникла сварка, яка закінчилася бійкою.
Розгніваний чоловік однією рукою схопив потерпілу за волосся, а іншою взяв з полиці пляшку з написом "розчинник".
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Після чого він хлюпнув в обличчя жінки небезпечною рідиною.
Потерпіла отримала опіки II-III ступеня обличчя, шиї, тулуба.
Рідина містила в собі оцтову кислоту, етилацетат, ацетон і залишки парафіну.
Суд визнав зловмисника винним за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 125 КК України, і призначив йому покарання - одні рік обмеження волі.
Нагадаємо, у Харкові сталася масова бійка
Деталі і відео з місця подій опублікували в телеграм-каналі "Труха".
Конфлікт, який переріс у бійку, спалахнув у ніч на 26 липня на Героїв праці на Салтівці - кажуть очевидці.
На кадрах відображено, як кілька людей, у тому числі жінки, починають битися.
"Звідки у людей стільки жорстокості?",- задаються питанням автори публікації.
Через що стався конфлікт - невідомо.
Відео з місця можна побачити тут.
До слова, скандал розгорівся в Харкові після побоїща в маршрутці, відео: "втратив свідомість і...".
Як повідомляла Politeka раніше, бійку влаштували в центрі Харкова, в хід пішла зброя: є поранені.
Крім того Politeka писала, про те, що у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".