У Харкові мати втратила свою 2-річну доньку

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.

Чоловік який побачив дитину на вулиці без дорослих-одразу повідомив у поліцію.

Через короткий період часу поліцейські знайшли матір, яка шукала доньку.

Жінка пояснила, що під час прогулянки втратила з уваги дитину.

Мати разом з родичами шукала дівчинку, але безрезультатно. Інспектори провели з матір'ю профілактичну бесіду.

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Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.

До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.

Правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.

З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.

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