У Харкові мати втратила свою 2-річну доньку
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.
Чоловік який побачив дитину на вулиці без дорослих-одразу повідомив у поліцію.
Через короткий період часу поліцейські знайшли матір, яка шукала доньку.
Жінка пояснила, що під час прогулянки втратила з уваги дитину.
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Мати разом з родичами шукала дівчинку, але безрезультатно. Інспектори провели з матір'ю профілактичну бесіду.
До слова, у Харкові 12-річна дитина втекла з дому
Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.
До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.
Правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.
З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.
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