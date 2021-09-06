У Харківській області зник юнак
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
17-річний Владислав Хом'як з села Мартове Чугуївського району вночі 1 вересня вийшов з дому, відтоді на зв'язок з рідними не виходив.
Прикмети: зріст 157 см, середньої статури, коротке світле волосся, світлі очі.
Був одягнений у спортивний темно-зелений костюм, чорні кросівки.
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Особливі прикмети: відсутній передній зуб, біля великого пальця на лівій руці татуювання з буквами і абстракцією.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Владислава рідні просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, 12-річну дитину, яка зникла в Харкові, знайшли
24 серпня хлопчик зник, його шукали співробітники поліції та волонтери.
Трагічний випадок стався 24 серпня в Індустріальному районі Харкова. На водоймі на бульварі Івана Каркача під час відпочинку потонув хлопчик 2009 р. н.
Тіло дитини було знайдено на дні ставка.
Щирі співчуття рідним і близьким. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.
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