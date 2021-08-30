Харків'янам показали чоловіка, який сильно схожий на покійного мера Геннадія Кернеса
Вражаючу схожість популярного автоблогера Євгена Муджирі з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом помітили в мережі.
Про це написав телеграм-канал «Сонцеликий Харків».
Відомий блогер пожартував, що піде на вибори.
"Кернес живий-реінкарнація. Кароч, молодий Гена буде висуватися на мери», – пожартували в Telegram-каналі.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Стихія накрила Київ, затоплені метро і вулиці: кадри з місця події
Українцям пригрозили штрафами за несплату податку, озвучені санкції: "до 31 серпня..."
Могилевська на "Співають всі" розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе: "Ганьба"
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
До слова, у Харкові відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу.
На церемонії відкриття зібралися сотні харків'ян і представників ЗМІ.
Сім'я Кернеса-вдова Оксана Гайсинська та пасинок Родіон Гайсинський також були на відкритті меморіальної дошки.
Так, на будівлі Харківської міськради сьогодні з'явилася меморіальна дошка.
На табличці зображений сам Кернес, а також ряд пам'ятних місць Харкова.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, як виглядає 11-річна дочка Геннадія Кернеса, фото дівчинки і її мами: "вона на нього дуже схожа".
Також Politeka писала про те, що екс-дружина Кернеса показала частинку бурхливої молодості мера, фото: "прожив дуже яскраве життя".