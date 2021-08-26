У Харкові знищили величезний мурал, який прикрашав будинок 5 років

Зображення птаха розташоване на стіні висотки, на якій місцеві жителі вирішили "утеплитися"

Так, жителі багатоповерхового будинку замовили утеплення фасаду будинку, де на стіні було створено величезне графіті - синиця, що летить на тлі блакитного неба.

Зображення з'явилосьна стіні 16-поверхового будинку в 2016 році, птах знаходиться на висоті 20 метрів.

До слова, у Харкові знайшли заборонені назви вулиць

Як повідомили в телеграм-каналі " Декомунізація.Україна", на фасадах деяких будинків у Харкові активісти виявили топонімічні назви, що підпадали під закон про декомунізацію.

Старі написи залишилися на колишній вулиці Кірова, якій повернуто історичну назву молочна.