У Харкові безслідно зникла дівчинка

Дівчинка 8 серпня пішла з дому і не повернулася, про це повідомили в поліції.

Із заявою про зникнення дівчинки в поліцію звернувся її батько, чоловік розповів, що його дочка близько 17:00 пішла з дому і не повернулася.

На пошуки дитини підняли на вуха поліцію.

Ранком, 9 серпня, співробітники поліції розшукали втікачку.

З батьками та дівчинкою правоохоронці провели профілактичну бесіду, на батьків було складено адміністративний протокол за ст. 184.

До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.

33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.

Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.

Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.

Ірина потребує медичної допомоги.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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