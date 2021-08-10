У Харкові безслідно зникла дівчинка
Дівчинка 8 серпня пішла з дому і не повернулася, про це повідомили в поліції.
Із заявою про зникнення дівчинки в поліцію звернувся її батько, чоловік розповів, що його дочка близько 17:00 пішла з дому і не повернулася.
На пошуки дитини підняли на вуха поліцію.
Ранком, 9 серпня, співробітники поліції розшукали втікачку.
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З батьками та дівчинкою правоохоронці провели профілактичну бесіду, на батьків було складено адміністративний протокол за ст. 184.
До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.
33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.
Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.
Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.
Ірина потребує медичної допомоги.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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