У Харківській області зникли мати з дитиною

33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.

Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.

Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.

Ірина потребує медичної допомоги.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

Нагадаємо, під Харковом зникли Підлітки.

Як повідомили в поліції, діти зникли 15 Липня.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

Також ми писали раніше, що харків'янин в одних плавках зник на березі річки.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині загубився чоловік, фото та прикмети.

Крім того Politeka писала, у Харкові безслідно зникла жінка, фото: рідні молять про допомогу.