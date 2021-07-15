Геннадій Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова
Чергова, шоста сесія Харківської міської Ради восьмого скликання підтримала присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" екс-меру Харкова Геннадію Кернесу (посмертно).
"Сьогодні ми приймаємо рішення про надання цього статусу (Почесного громадянина Харкова-ред.) для ексмера Харкова Геннадія Кернеса (посмертно). Його не треба представляти, він так багато зробив для Харкова, що йому треба було присвоїти це звання ще за його життя", - йдеться в повідомленні.
Більшістю голосів-62 депутати з 78 присутніх-надання почесного статусу було підтримано.
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Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.
Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.
"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.
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