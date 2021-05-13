Після негоди над Харковом засяяла незвичайна веселка

12 травня місто накрили чорні хмари, а в деяких районах випав град. Після того як негода вщухла, небо прикрасила величезна Веселка.

У деяких місцях навіть подвійна.

Харків'яни викладали фотографії в соцмережі.

Раніше ми писали, що харківські рятувальники витягли з річки тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

ЧП сталося 12 травня біля ул. Мічуріна у Куп'янську.

На річці Оскол в Куп'янську рятувальники витягли з води потонулого 68-річного чоловіка.

Деталі трагедії з'ясовуються.

У Куп'янському районі з річки Оскол рятувальники дістали тіло чоловіка 1961 р. н. Подія трапилася 11 квітня біля с.Голубівка Куп'янського району.

До слова, літня харків'янка загубилася на кладовищі, подробиці: "поки її шукали, вона...".

Як повідомляла Politeka раніше, харків'янин намагався звести рахунки з життям в машині, фото: "28-річний хлопець отримав...".

Крім того Politeka писала, що розгубленим чоловік сидів на тротуарі: у Харкові серед білого дня напали на людину, фото.