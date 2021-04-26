Важливу вулицю в центрі Харкова - перекриють

Про це повідомили в Харківській міській диспетчерській службі "1562".

Відомо, що проводитимуть будівельні роботи, тому проїзд заборонять.

З 8.00 до 20.00 27 і 28 квітня заборонять рух транспорту по вулиці Куликівській — на ділянці від спуску Куликівського до будинку №34 по вулиці Куликівській.

Водії зможуть об'їжджати закриту ділянку по прилеглих вулицях-вулиці Дарвіна, спуску Куликовському та іншим.

Крім того ми писали, що в Харкові різко похолодає.

За даними синоптиків, протягом кількох найближчих ночей очікуються заморозки в повітрі до мінус п'яти градусів.

Це пов'язано з рухом холодного арктичного повітря з районів Шпіцбергена і Баренцева моря.

26 квітня очікуються невеликі дощі, вдень можливий мокрий сніг.

У ніч на вівторок-заморозки до мінус п'яти. Вдень теж дощі і мокрий сніг. Вдень буде до 10 градусів тепла.

У ніч на середу вночі стовпчик термометра знову опуститься до мінус п'яти.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".