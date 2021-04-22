​На Харківській набережній відобразили не дуже приємне видовище

Кадри опублікували очевидці в телеграм-каналі "Віха".

Так, у Харкові на набережній помітили змію - поки невідомо точно, яка змія на відео.

"У вужа дві жовті яскраві точки на голові. Це, швидше за все гадюка. Гадюка вся чорна і отруйна", "допоможіть тварині дістатися до місця дислокації", "вужик. Треба було за хвіст і в річку", - пишуть харків'яни в мережі.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".