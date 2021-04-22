На Харківській набережній відобразили не дуже приємне видовище
Кадри опублікували очевидці в телеграм-каналі "Віха".
Так, у Харкові на набережній помітили змію - поки невідомо точно, яка змія на відео.
"У вужа дві жовті яскраві точки на голові. Це, швидше за все гадюка. Гадюка вся чорна і отруйна", "допоможіть тварині дістатися до місця дислокації", "вужик. Треба було за хвіст і в річку", - пишуть харків'яни в мережі.
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Відео можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.
21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.
Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.
Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.
"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.
До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".
Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".
Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".