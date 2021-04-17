На Великдень і травневі свята із Харкова запустять додаткові поїзди
Про це повідомила прес-служба"Укрзалізниці".
Так, заплановано запустити 11 додаткових поїздів.
Пасажирським поїздом № 251/252 Харків-Миколаїв можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст. З Харкова зараз він відправляється о 16:53, а прибуває в Миколаїв 06: 55. Назад поїзд курсує через день по парних числах.
Новий розклад "Укрзалізниця" ще не оголосила. У Харківській області, яка з 11 Квітня знаходиться в "червоній" зоні, «Укрзалізниця» поки не вводить заборону на в'їзд поїздів.
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Крім того ми писали, що ліжко-місця для хворих на ковід в Харківській області зайняті на 68%
Про це передає прес-служба обласної адміністрації.
Так, в області для хворих коронавірусом виділено 4 795 ліжко-місць. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.
"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30-наступного тижня. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнили в ХОДА.
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