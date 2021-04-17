На Великдень і травневі свята із Харкова запустять додаткові поїзди

Про це повідомила прес-служба"Укрзалізниці".

Так, заплановано запустити 11 додаткових поїздів.

Пасажирським поїздом № 251/252 Харків-Миколаїв можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст. З Харкова зараз він відправляється о 16:53, а прибуває в Миколаїв 06: 55. Назад поїзд курсує через день по парних числах.

Новий розклад "Укрзалізниця" ще не оголосила. У Харківській області, яка з 11 Квітня знаходиться в "червоній" зоні, «Укрзалізниця» поки не вводить заборону на в'їзд поїздів.

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