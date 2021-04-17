В Харкові автомобіль влетів прямо в торгові ряди на ринку Барабашово
Про це повідомили на телеграм-каналі "Веха".
ДТП сталася вранці в суботу, 17 квітня.
"Щойно автомобіль заїхав до лав по людях. Барабашова стоянка Свояк. Імовірно п'яний", - пишуть автори публікації.
Постраждало як мінімум дві людини.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Зупинилося серце відомого актора, трагічні подробиці: "У день народження забрала швидка"
В Одесі та передмісті вводять особливий режим: "перевірятимуть документи та оглядатимуть речі"
З безсоромної Лорак в океані сповзло бікіні, фото вже в Мережі: "Смачна дівчина!"
"Великдень буде не дуже радісним": синоптики приголомшили прогнозом погоди на початок травня
На місці події працює поліція і швидка допомога.
Крім того ми писали, що ліжко-місця для хворих на ковід в Харківській області зайняті на 68%
Про це передає прес-служба обласної адміністрації.
Так, в області для хворих коронавірусом виділено 4 795 ліжко-місць. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.
"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30-наступного тижня. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнили в ХОДА.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.