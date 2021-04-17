В Харкові автомобіль влетів прямо в торгові ряди на ринку Барабашово

Про це повідомили на телеграм-каналі "Веха".

ДТП сталася вранці в суботу, 17 квітня.

"Щойно автомобіль заїхав до лав по людях. Барабашова стоянка Свояк. Імовірно п'яний", - пишуть автори публікації.

Постраждало як мінімум дві людини.

На місці події працює поліція і швидка допомога.

Крім того ми писали, що ліжко-місця для хворих на ковід в Харківській області зайняті на 68%

Так, в області для хворих коронавірусом виділено 4 795 ліжко-місць. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.

"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30-наступного тижня. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнили в ХОДА.

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

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