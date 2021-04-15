В Харкові утворилися величезні затори-рух транспорту завмер
На вул.Дерев'янка ближче до Бєлгородського шосе вранці, 15 квітня, утворився величезний затор.
Онлайн-карта в Харкові
Крім ранкової години пік, це пов'язано з перекриттям дороги співробітниками Харківського авіаційного заводу, які вийшли на мітинг, через масові затримки зарплати .
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Нова біда в родині Володимира Остапчука, що відомо і перші кадри: "У лікарні з роздробленою..."
На "Голосі країни" несподіваний поворот, повернеться знаменитий екс-тренер: "Учасникам випаде шанс…"
Учасниця-красуня, яку вигнали з "Холостяка", жорстко проїхалася по Заливако: "Міша хороший хлопець, але..."
Щаслива Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Винником і Кароль: "Як вам личить..."
Крім того ми писали, що в Харківській області п'яна мати знущалася над 16-річною дочкою.
За останній рік жінка неодноразово ображала дівчинку і виганяла з дому.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.
За цей час жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності і стягували з неї штрафи в сумі від 170 до 680 гривень.
«У суді громадянка свою провину визнавала, каялася, платила добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв знову бралася за старе і перетворювала життя дитини на суцільні страждання», — йдеться в повідомленні.
Тепер жінці загрожує два роки за ґратами, також служба може позбавити горе-матусю батьківських прав.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.