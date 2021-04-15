В Харкові утворилися величезні затори-рух транспорту завмер

На вул.Дерев'янка ближче до Бєлгородського шосе вранці, 15 квітня, утворився величезний затор.

Онлайн-карта в Харкові відображає вулицю темно-червоним кольором, а це означає, що рух там практично зупинився.

Крім ранкової години пік, це пов'язано з перекриттям дороги співробітниками Харківського авіаційного заводу, які вийшли на мітинг, через масові затримки зарплати .

Крім того ми писали, що в Харківській області п'яна мати знущалася над 16-річною дочкою.

За останній рік жінка неодноразово ображала дівчинку і виганяла з дому.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.

За цей час жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності і стягували з неї штрафи в сумі від 170 до 680 гривень.

«У суді громадянка свою провину визнавала, каялася, платила добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв знову бралася за старе і перетворювала життя дитини на суцільні страждання», — йдеться в повідомленні.

Тепер жінці загрожує два роки за ґратами, також служба може позбавити горе-матусю батьківських прав.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

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