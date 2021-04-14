В Харкові чоловік випав з балкона

Кадри опублікували очевидці в соцмережах.

Чоловік, забравшись на козирок балкона першого поверху, намагається піднятися вище, але в якийсь момент він падає вниз.

На місце НП сусіди викликали швидку, але чоловік відмовився від медичної допомоги.

"На Стадіонному проїзді братик вирішив підкорити сусідські балкони і дістатися до свого барлогу, але щось пішло не так",-пише автор публікації.

Користувачі мережі жартують і пишуть що чоловік "ліз до успіху", деякі припустили, що він міг бути під наркотиками.

Раніше ми писали, що в Харківській області в річці Оскол загинув 60-річний чоловік.

"Рятувальники за допомогою плавзасобів витягли з води на берег тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.

На даний момент відомо, що група рибалок перевіряла мережі, коли один з чоловіків заплутався в снастях і пішов на дно.

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.