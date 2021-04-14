В Харкові вже кілька днів шукають жінку
Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".
Жінка ще 12 квітня вийшла з будинку на проспекті Гагаріна і зникла.
Пенсіонерка була одягнена в синій пуховик, чорні штани і синю шапку, взута в чорні чоботи-дутики. Особлива прикмета-родимка на обличчі. Жінка потребує медичної допомоги.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Людмили, просять повідомити за телефоном (068) 11-00-911 або 102.
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Раніше ми писали, що в Харківській області в річці Оскол загинув 60-річний чоловік.
"Рятувальники за допомогою плавзасобів витягли з води на берег тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.
На даний момент відомо, що група рибалок перевіряла мережі, коли один з чоловіків заплутався в снастях і пішов на дно.
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