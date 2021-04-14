В Харкові вже кілька днів шукають жінку

Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".

Жінка ще 12 квітня вийшла з будинку на проспекті Гагаріна і зникла.

Пенсіонерка була одягнена в синій пуховик, чорні штани і синю шапку, взута в чорні чоботи-дутики. Особлива прикмета-родимка на обличчі. Жінка потребує медичної допомоги.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Людмили, просять повідомити за телефоном (068) 11-00-911 або 102.

Раніше ми писали, що в Харківській області в річці Оскол загинув 60-річний чоловік.

"Рятувальники за допомогою плавзасобів витягли з води на берег тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.

На даний момент відомо, що група рибалок перевіряла мережі, коли один з чоловіків заплутався в снастях і пішов на дно.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

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