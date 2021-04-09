На Харківщині очікується похолодання

Синоптики повідомляють, що на Харківщині очікуються заморозки.

Харківський Гідрометцентр передає, що найближчим часом в регіоні буде суха, але прохолодна погода.

Ніч 10 квітня буде прохолодною - від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень - від 9 до 14 градусів вище нуля, без опадів. Вітер також північний, 5-10 м / с.

11 квітня вночі стане трохи тепліше - до 6 градусів тепла, вдень очікується підвищення температури до + 17 градусів.

Крім того ми писали, що в Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину.

Про це повідомили в мерії Харкова.

Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.